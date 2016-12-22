В Москве умер внук Сталина Евгений Джугашвили

В Москве скончался внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, 80-летний Евгений Джугашвили. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на медиков.

По сообщениям, ему стало плохо прямо на улице, прохожие вызвали скорую, но медики не успели спасти Евгения Джугашвили.

О причинах его смерти пока не сообщается.

Евгений Джугашвили родился в семье старшего сына Сталина Якова. В советские времена его жизнь была связана с военной службой, после распада СССР он занялся политикой.

В 1990 году Евгений Джугашвили сыграл своего деда в фильме «Яков, сын Сталина», также он участвовал в съемках документальных фильмов.

Евгений Джугашвили имел гражданство России и Грузии.

Кроме Якова, у советского лидера было двое детей – сын Василий и дочь Светлана. Сталин также воспитывал приемного сына Артема Сергеева.