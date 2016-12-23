Радио Крым.Реалии: «Кримська світлиця»: путь на полуостров

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблеме крымского издания «Кримська світлиця», журналисты и редакторы которого вышли на митинг у стен Кабинета министров Украины. Что происходит с единственной украинской газетой в Крыму и чего требуют издатели?

Все это ведущий Максим Кошелев обсуждает с главным редактором газеты «Кримська світлиця» Виктором Мержвинским, генеральным директором Национального газетно-журнального издательства Андреем Щекуном, а также главой «Евромайдан-Крым» Сергеем Мокренюком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.