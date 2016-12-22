В Кремле признают право Навального на участие в выборах президента

В Кремле заявляют, что баллотироваться на выборах президента России может любой гражданин страны, который отвечает требованиям Конституции. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о законности участия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах в 2018 году.

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должен соответствовать гражданин России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться на эту должность», – заявил Песков, которого цитирует «Дождь».

Ранее в Кремле заявляли, что «никак» не относятся к намерению Навального выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Согласно Конституции России, в выборах президента может участвовать любой гражданин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 10 лет.

21 декабря председатель Госдумы России Вячеслав Володин отверг законность участия Алексея Навального в выборах президента. По словам Володина, Навальный «вводит людей в заблуждение», говоря о намерении выдвигаться на пост президента.

Алексей Навальный был лишен права участвовать в выборах после того, как ему было вынесли обвинительный приговор по делу «Кировлеса». Однако в ноябре Верховный суд России отменил приговор, выполняя решение Европейского суда по правам человека. Дело сейчас повторно слушается в российском Кирове. Если Алексея Навального снова осудят, он снова потеряет право баллотироваться. Однако, как отмечает оппозиционер, который заявил о намерении выдвигаться на пост президента на прошлой неделе, пока закон не запрещает его участия в выборах.

В эфире Радио Свобода 20 декабря Навальный заявил, что выступает за то, чтобы определить единственного оппозиционного кандидата на пост будущего президента России.

Выборы президента в России должны состояться в 2018 году.