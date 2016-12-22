Украиноязычное информационное пространство нуждается в защите – Щекун

В Министерстве культуры Украины не понимают необходимости защиты украиноязычного информационного пространства страны. Такую позицию, в связи с ситуацией недостаточного финансирования государственного предприятия «Национальное газетно-журнальное издательство», в которое входит газета «Кримська світлиця», высказал в комментарии Крым.Реалии руководитель предприятия Андрей Щекун.

«Сегодня стоит вопрос не только «Национального газетно-журнального издательства», стоит вопрос информационно-культурологического пространства Украины и вызовов, которые стоят перед информационным пространством во время войны, агрессии Российской Федерации. Если мы сейчас не переборем и не наработаем процесс защиты наших информационных источников, не начнем на достойном уровне финансировать информационное пространство Украины, мы можем многое потерять. На примере Крыма, как крымчанин, хочу обратить внимание, мы не ощущали свою ответственность в информационном поле перед крымчанами и Крымом в защите национально-территориальной безопасности», – сказал Щекун.

22 декабря под стенами Кабинета министров Украины активисты организовали пикет с требованием спасти «Национальное газетно-журнальное издательство» в состав которого входит семь украиноязычных культурологических изданий. Причиной акции стало требование о сокращении штата сотрудников изданий.

«Семь месяцев я старался донести информацию, я старался разрешить эту проблему, к сожалению, нас не услышали. Сейчас мы выходим в коммуникационной части на высший уровень, нежели министерство культуры. Этот вопрос выходит в плоскость информационной политики Украины. Я хотел бы вести диалог на уровне Кабинета министров Украины, Совета национальной безопасности Украины, Верховной Рады, Администрации президента об обеспечении информационного украиноязычного фактора», – сказал Щекун.

Он также сообщил, что во время акции была достигнута договоренность о встрече с министром культуры Украины Евгением Нищуком, однако, особых надежд на разрешение ситуации руководитель предприятия не питает.

Крым.Реалии обратились в пресс-службу министерства культуры Украины с просьбой о разъяснения ситуации. Редакция Крым.Реалии направила информационный запрос, позиция министерства будет опубликована после получения ответа на запрос.