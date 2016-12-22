Симферопольский горсовет выделил 12,5 млн рублей на покупку снегоуборочной техники

Симферопольский городской совет в ходе экстренного заседания 22 декабря одобрил срочную закупку коммунальной снегоуборочной техники и противогололедных материалов на общую сумму 12,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

«12,5 млн рублей бюджетных средств будут направлены в департамент городского хозяйства городской администрации: 10 млн рублей – на приобретение снегоуборочной техники и 2,5 млн рублей – на приобретение противогололедной смеси», – сказала начальник департамента финансов администрации Симферополя Виктория Надолинская.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов назвал отвратительной работу служб, ответственных за ЖКХ во всех муниципалитетах полуострова.

В ночь на 16 декабря в Симферополе выпало 16 сантиметров осадков. По словам подконтрольного Кремлю главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, дорожные службы в городе работали в авральном режиме.