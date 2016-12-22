В Крыму превышен эпидемпорог по гриппу – Роспотребнадзор

В аннексированном Крыму эпидемический порог по количеству заболевших гриппом превышен на 15%. В данное время зафиксировано около 9 тысяч заболевших гриппом. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

«В целом в Крыму уровень заболеваемости остается выше эпидемического порога на 15%, превышения зафиксированы в Керчи, Ленинском районе и Советском. В целом по региону ограничительные мероприятия не вводились, поскольку на сегодняшний день нет оснований», – отмечает Пеньковская.

По ее словам, 67,3% заболевших гриппом – дети. В основном по Крыму доминирует гонконгский штамм гриппа.

Ранее, 20 декабря, Пеньковская сообщила, что зарегистрировано уже 156 заболевших гриппом, у которых лабораторно подтвержден грипп штамма А Н3N2 (гонконгский вирус), который и прогнозировался в этом году.

15 декабря сообщалось, что в Ялте из-за вспышки ОРВИ закрыты на карантин 11 классов в пяти школах города. Кроме этого, зарегистрированы случаи заболевания вирусом гриппа типа А.

В начале декабря о карантине сообщали в нескольких севастопольских школах.