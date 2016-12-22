Гюлен осуждает убийство российского посла в Турции

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен осуждает убийство посла России в Турции и заявляет, что убийца дипломата не связан с его организацией.

«Если даже Россия, которая воспринимает этот инцидент очень серьезно, отвергает такие заявления, турецкие власти не могут убеждать мир относительно этих обвинений», – заявил Гюлен в видеообращении, записанном 21 декабря.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский, застреливший русского посла в Анкаре, был членом сети религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Власти Турции считают последователей религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США, «террористической сетью Гюлена» или «FETÖ».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал госсекретарю США Джону Керри в телефонном разговоре, что «Турция и Россия знают, что организация Гюлена стоит за атакой», жертвой которой стал российский посол Андрей Карлов.

Турция уже почти полгода в связи с неудачной июльской попыткой государственного переворота требует экстрадиции Гюлена, который живет в изгнании в американском штате Пенсильвания. Министерство юстиции США настаивает на предоставлении убедительных доказательств вины Гюлена, прежде чем выполнить просьбу Анкары.

19 декабря 22-летний полицейский (по некоторым сообщениям – бывший) из отряда спецназначения Мевлют Мерт Алтинташ застрелил на фотовыставке «Россия глазами турок» в столице Турции Анкаре посла России Андрея Карлова. Алтинташ назвал свои действия местью за действия России в Сирии.

Нападавший был убит во время операции полиции. Следственный комитет России квалифицировал убийство посла как «акт международного терроризма».