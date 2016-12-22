В Севастополе ожидается приватизация ГУПов, работающих в сфере ЖКХ

Российские власти Севастополя намерены в следующем году приватизировать 21 государственное унитарное предприятие, среди которых ГУПы, работающие в сфере ЖКХ. Прогнозный план приватизации государственного имущества Севастополя опубликован на официальном сайте Правительства Севастополя.

Как ожидается, на первом этапе приватизации ГУПы будут преобразованы в хозяйственные общества со 100%-ой долей акций города, впоследствии контрольные пакеты в этих предприятиях планируется передать в частные руки.

Ранее вице-губернатор Илья Пономарев обещал временно не трогать те предприятия, которые оказывают услуги населению в сфере жилищно-коммунальных услуг. Как ожидается, переход в частные руки ГУПов, работающих в сфере ЖКХ, приведет к росту тарифов, так как в настоящий момент коммунальные тарифы в Севастополе ниже среднероссийских за счет бюджетных дотаций. Как ранее прогнозировал автор Крым.Реалии, приватизация государственных унитарных предприятий будет одной из главных задач назначенного летом 2016 года исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Кроме ГУПов, работающих в сфере ЖКХ, на 2017-2019 годы планируется приватизация ГУП «Севастопольтелеком», «Управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов», «Городской автозаправочный комплекс», «Пансионаты Севастополя», «Севастопольский винодельческий завод» и других.