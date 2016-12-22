В Ялте на 2017 год утвердили преимущественно дотационный бюджет

В подконтрольном Кремлю ялтинском городском совете утвердили основные характеристики бюджета муниципального образования городской округ Ялта на 2017 год, сообщает корреспондент Крым.Реалии. По утверждению авторов проекта бюджета, он будет бездефицитным. В то же время, более полутора миллиардов рублей поступят в бюджет в виде субвенций из бюджета Крыма.

Начальник финансового департамента российской администрации Ялты Лариса Снитко, представляя проект финансового документа, уточнила, что объем доходов с учетом межбюджетных трансфертов запланирован в сумме 2,894 миллиарда рублей и равен сумме расходов.

«Параметры бюджета Ялты на 2017 год сбалансированы, и таким образом он будет бездефицитным. В 2017 году сохранятся основные цели, направления и принципы бюджетной политики нынешнего года, но в части формирования доходной части бюджета она более прогнозируемая, а налоговая база – более предсказуемая», – рассказала Лариса Снитко.

По ее словам, при этом объем средств субвенций из бюджета Республики Крым на реализацию переданных государством полномочий составит 1,502 миллиарда рублей, а собственные доходы города предполагаются в размере 1,392 миллиарда рублей. Традиционно наибольший удельный вес в структуре расходов занимает сфера образования – более 40% и социальные гарантии населению с учетом муниципальных программ – свыше 20%.

«То есть бюджет следующего года, как и предыдущий, имеет ярко выраженную социальную направленность», – отметила начальник финансового департамента.