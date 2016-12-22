Порошенко обсудил с Меркель обострения под Светлодарском и национализацию ПриватБанка

Президент Украины Петр Порошенко провел в четверг телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого, среди прочего, обсудил обострение ситуации с обстрелами со стороны боевиков под Светлодарском Донецкой области и национализацию крупнейшего в Украине банка ПриватБанк. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить российские боевики под Светлодарском. Петр Порошенко и Ангела Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников... Ангела Меркель также отметила смелое и необходимо решение украинской власти по национализации ПриватБанка», – говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны также затронули тему завершения всех процедур для предоставления украинцам безвизового режима. Также Петр Порошенко выразил соболезнования немецкому народу из-за теракта на рождественской ярмарке в Берлине.

В аппарате канцлера или правительства Германии об этом разговоре еще не сообщали.

Последний телефонный разговор Порошенко и Меркель, о котором сообщали официальные источники, состоялась 12 декабря. Тогда, как сообщалось, речь шла о нарушении пророссийскими боевиками режима прекращения огня на Донбассе.

Германия является одной из решающих стран Европейского союза, позиция которой важна для определения позиции всего Евросоюза к Украине и к ее поддержке, в частности, в противостоянии агрессии России.