Россия отказалась от проведения соревнований по биатлону из-за допинговых скандалов

Союз биатлонистов России отказался от права проводить в этой стране юношеский и молодежный чемпионаты мира по биатлону 2017 года, которые должны были состояться в городе Острове, и 8-й этап чемпионата мира по биатлону, который был назначен в Тюмени.

Новое место проведения этих соревнований, которые должны состояться весной, будут определены позже, сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU), на заседании Исполкома которого Россия объявила о своем отказе.

На такой шаг российский союз биатлонистов пошел из-за угрозы, что у него принудительно отберут право проведения этих соревнований, после заявлений команд нескольких стран об их бойкоте и обвинений в адрес 31 российского биатлониста в употреблении допинга.

При этом Международный союз биатлонистов, получив от Всемирного антидопингового агентства данные об этих спортсменов, наложил временный запрет на выступления двух из них, против которых дисциплинарные процедуры нарушил Международный олимпийский комитет.

IBU также начал собственные расследования по остальным 29 спортсменам и против всего Союза биатлонистов России, но пока не стал накладывать запретов и на них, говорится в решении Исполкома союза.

Ранее из-за государственной программы применения допинга у России отобрали мировой чемпионат по бобслею и скелетону 2017 года, который должен был состояться в Сочи.

Как выяснило международное расследование, в России в течение нескольких лет широко применялась поддерживаемая российским государством программа употребление допинга российскими спортсменами и сокрытие этого ли подмены проб благодаря сотрудничеству российских спецслужб и лабораторий.

7 декабря Международный Олимпийский комитет продлил санкции против России, введенные из-за этих разоблачений и повторил объявленный еще в июле призыв к международным федерациям по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории России и активно искать альтернативные места их проведения.