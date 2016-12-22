В керченских больницах обнаружены лекарства с истекшим сроком годности

В аннексированной Керчи в больнице имени Пирогова и в городской больнице №1 в ходе проверки были выявлены просроченные лекарства, которые в последствии уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Москве прокуратуры Крыма.

«В больнице использовались просроченные лекарства, которые хранились в условиях, не соответствующих установленным изготовителем. Ввиду выявленных нарушений прокурор возбудил в отношении главных врачей названных учреждений здравоохранения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов)», – говорится в сообщении.

По одному из дел виновный привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Летом этого года сообщалось, что в керченских школах в медкабинетах обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Просроченные лекарства уничтожены по требованию прокуратуры, к дисциплинарной ответственности привлечены пять должностных лиц.