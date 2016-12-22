Посол России в Турции Андрей Карлов похоронен в Москве

Посол России в Турции Андрей Карлов, который был убит в Анкаре, похоронен в четверг на Химкинском кладбище Москвы. В ходе церемонии погребения убитому дипломату были возданы воинские почести с участием почетного караула, военного оркестра. Гроб был покрыт государственным флагом РФ.

В храм Христа Спасителя, где состоялась церковная панихида, прибыли не только друзья и коллеги, но и обычные прихожане, послы зарубежных стран. Заупокойную службу cовершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вдова посла Марина Карлова поблагодарила всех, кто пришел проститься с ее супругом.

В траурной церемонии, которая ранее прошла в здании МИД России, принял участие президент России Владимир Путин. Как передал корреспондент «Интерфакса», имя Андрея Карлова в четверг было выбито на мемориальной доске, установленной в вестибюле министерства в память о дипломатах, погибших при исполнении служебного долга.

Из-за похорон посла Путин перенес на один день назначенную на четверг ежегодную большую пресс-конференцию.

Накануне президент Путин подписал указ о присвоении Карлову звания Героя России посмертно.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Он был застрелен. Россия и Турция расследуют убийство совместно.

Иракское телевидение сообщило, что ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатха», но сами повстанцы это опровергли. Президент Турции Реджеп Эрдоган возложил вину на сторонников турецкого оппозиционного деятеля Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. Российское руководство воздержалось от комментариев. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение на российского посла «фактическим нападением на Россию».

В четверг стало известно, что турецкие власти освободили из-под ареста после допроса пятерых членов семьи турецкого полицейского, совершившего убийство.