Минкурортов разработало концепцию развития плато Ай-Петри как природно-рекреационного парка

Подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма Крыма разработало концепцию развития плато Ай-Петри как природно-рекреационного парка. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

«Главой республики перед нами была поставлена задача разработать концепцию развития данного места, и мы ее разработали. Глава республики сказал, что данный объект будет рассматриваться как природно-рекреационный парк, и не более того. Базара, который сейчас находится на Ай-Петри, не будет», – заявил Стрельбицкий.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма пообещал, что плато Ай-Петри будет благоустроено за счет инвесторов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».