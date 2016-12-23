У России отобрали финал Кубка мира по конькобежному спорту

Международный союз конькобежцев (ISU) решил перенести финальные соревнования Кубка мира 2017 года по конькобежному спорту из российского Челябинска в другое место и страну, которые будут определены в ближайшем будущем.

«Совет Международного союза конькобежцев считает, что в нынешние непростые времена и при чрезвычайных обстоятельствах рассудительным является не проводить в настоящее время такого мероприятия союза в России», – говорится в постановлении.

При этом ISU принял во внимание данные недавно обнародованной второй части международного отчета о раскрытой в российском спорте государственной программе применения допинга, а также заявление Международного Олимпийского комитета с рекомендацией международным федерациям по олимпийским зимним видам спорта заморозить подготовку к соревнованиям на территории России и активно искать альтернативные места их проведения.

Как заявил также Совет ISU, отдельно она в начале следующего года рассмотрит и возможность перенести из России и другие международные конькобежные соревнования, пока планируемые там в сезоне 2017/18 годов.

Также в четверг Союз биатлонистов России сам отказался от права провести в этой стране юношеский и молодежный чемпионаты мира по биатлону 2017 года, которые должны были состояться в городе Острове, и 8-й этап чемпионата мира по биатлону, который был назначен в Тюмени.

Новое место проведения этих соревнований, которые должны состояться весной, будут определены позже, сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU), на заседании исполкома которого Россия объявила о своем отказе.

На такой шаг российский союз биатлонистов пошел из-за угрозы, что у него принудительно отберут право проведения этих соревнований, после заявлений команд нескольких стран об их бойкоте и обвинений в адрес 31 российского биатлониста в употреблении допинга.

Ранее по этой же допинговой программе в России уже отобрали мировой чемпионат по бобслею и скелетону 2017 года, который должен был состояться в Сочи.

Как выяснило международное расследование, в России в течение нескольких лет широко применялась поддерживаемая российским государством программа употребления допинга российскими спортсменами.

7 декабря Международный Олимпийский комитет продлил санкции против России, введенные из-за этих разоблачений, и повторил объявленный еще в июле призыв заморозить подготовку к соревнованиям по олимпийским зимним видам спорта на территории России и искать другие места их проведения.