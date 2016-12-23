Качинский: Трамп может вести переговоры с Россией с позиции силы

Лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом он заявил в интервью агентству Рейтер.

Многие европейцы опасаются, что Трамп может сократить военные обязательства по защите их от Москвы, но Качинский сказал, что он ожидает, что избранный президент будет вести переговоры с Россией «с позиции силы».

«Существуют все признаки того, что мы будем стараться вести переговоры, но с позиции силы, а не как более слабый (собеседник) или даже... тот, кто отступает», – отметил Качинский.

Польский политик заявил, что менее озабочен, чем некоторые из его европейских коллег по поводу решения Трампа назначить госсекретарем Рекса Тиллерсона, генерального директора нефтяного гиганта Exxon-Mobil, который имеет тесные связи с Россией и президентом России Владимиром Путиным.

«Мы знаем, что Тиллерсон имеет тесные контакты с Россией. Вопрос заключается в том, изменит ли он свой подход с изменением своего статуса. С точки зрения переговорщика, а Трамп является переговорщиком – назначение кого-то, кто не имеет негативного подхода к России с самого начала ... это неплохой подход», – отметил Качинский.

Говоря об избрании Трампа президентом США, Качиньский сказал, что сейчас трудно догадаться, какой будет его внешняя политика. «Я не думаю, что есть политик в мире, который может сказать что-то окончательное о Трампе», – заявил он.

Качинский также высказался по ряду других вопросов, таких как выход Британии из ЕС, что, по его мнению, может укрепить Евросоюз.