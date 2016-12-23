В Крыму открыли детскую филармонию – Минкульт

В аннексированном Крыму на базе старейшей в республике Ялтинской музыкальной школы имени Спендиарова открыт проект «Детская филармония на ЮБК». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства культуры Крыма.

«В рамках торжественной церемонии открытия был зачитан приветственный адрес от министра культуры Республики Крым Арины Новосельской, где отмечено, что создание Детской филармонии является большим событием в культурной жизни Крыма, ведь классическая музыка – это торжество вдохновения и творчества, а высокая музыка в исполнении детей – всегда незабываемый праздник», – говорится в сообщении.

На церемонии открытия филармонии состоялся концерт, где выступили юные крымчане из разных регионов полуострова.

Ранее сообщалось, что крымская пианистка Христина Михайличенко выступила с большим концертом в Национальной филармонии Украины в Киеве. В программе были произведения Моцарта, Делиба и Грига. Концерт состоялся в воскресенье 18 декабря.

На концерте юной пианистки из Крыма в Киеве дирижировала мировая звезда Оксана Лынив.