Путин проведет большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проведет большую пресс-конференцию, на которой традиционно ответит на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики.

Как рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции могут прозвучать вопросы, касающиеся экономики и социальных обязательств. По его словам, внутренняя повестка традиционно является темой номер один.

Также, по словам Пескова, будут подниматься вопросы российско-американских отношений и урегулирования в Украине, поскольку на пресс-конференцию аккредитовались американские и украинские журналисты.

Сообщается, что пресс-конференция начнется в 12.00 по московскому времени в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Данное мероприятие в последние годы традиционно проходит по четвергам, однако в 2016 году его перенесли на пятницу в связи с участием Путина в похоронах посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Нападение совершил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Во время стрельбы молодой человек выкрикивал обвинения в адрес России за ее действия в Сирии. Он был застрелен. Россия и Турция расследуют убийство совместно.