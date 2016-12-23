До 74 возросло число погибших в результате употребления косметического средства в России

Российские власти сообщают о росте до 74 числа жертв отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске.

Согласно последним данным местных властей, 31 отравленный остается в больницах.

Между тем, еще один случай отравления некачественным алкоголем зафиксирован во втором по величине городе региона – Братске.

По делу о массовом отравлении уже арестованы 13 человек. Полиция сообщила 22 декабря об изъятии более 10 000 бутылок лосьона с ягодным запахом в Иркутске.

С понедельника в Иркутске действует режим чрезвычайной ситуации. Во вторник он введен по всей области. Временно запрещена продажа всех спиртосодержащих непищевых жидкостей.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», в котором содержится метиловый спирт, произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие начали обращаться в больницы с вечера 17 декабря.

21 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству ввести строгие ограничения по производству и продаже парфюмерии, лосьонов и бытовых моющих средств, содержащих спирт.

Отравление суррогатным алкоголем распространены в России, где люди иногда пьют вещества, содержащие спирт и дешевле, чем алкогольные напитки.