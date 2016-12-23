За год в Крыму открыли 11 новых отелей – Стрельбицкий

В аннексированном Крыму в 2016 году открыто 11 новых отелей на 618 номеров, утверждает министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве Министерства курортов Крыма.

«В частности, в Евпатории начал работу отель «Ribera Resort&SPA» на 128 номеров; в Ленинском районе – отель «La Grace» на 25 авторских номеров с рестораном; в Алуште – отель «Россия» на 50 номеров; в пгт Кореиз – корпус в санатории «Сосновая роща», состоящий из 8 номеров категории «люкс» и одних апартаментов, а также апарт-отель «Парк-Авеню» на 30 номеров категории стандарт, полулюкс, люкс и семейный; в пгт Гурзуф – отель «Лантерна» на 24 номера и апарт-отель «Алтея», состоящий из 15 апартаментов», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в 2016 году проведена модернизация более 20 санаторно-курортных и гостиничных учреждений, утверждает Стрельбицкий.

В Крыму рассчитывают увеличить туристический поток до 10 миллионов человек после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста в 2019 году. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, по итогам 2016 года турпоток на полуостров составит 6 миллионов человек. Константинов также добавил, что в целом Крым заканчивает год «на восходящем росте экономики» и призвал инвестировать в «быстрорастущий рынок» полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».