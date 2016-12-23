В Ялте сотрудник Росприроднадзора заплатит 750 тысяч рублей штрафа за взятку

В аннексированном Крыму начальник ялтинского отдела надзора на море управления Росприроднадзора по Крыму приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года и штрафу в размере 750 тысяч рублей за взятку. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма.

«Виновному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, которое применено условно, со штрафом в размере 750 тыс рублей, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года», – говорится в сообщении.

По информации, суд установил, что осужденный получил 50 тысяч рублей за занижение размера причиненного водному объекту ущерба.

Ранее заместителя главы российской администрации Керчи Олега Шевченко задержали при получении взятки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».