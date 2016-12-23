Немецкая полиция арестовала двух подозреваемых в планировании нападения на торговый центр

Немецкая полиция сообщила о задержании ночью 23 декабря двух рожденных в Косово братьев, которые якобы планировали нападение на торговый центр в западной части Германии. Подозреваемые в возрасте 28 и 31 лет были арестованы в городе Дуйсбург после получения данных от разведывательных служб, говорится в заявлении полиции.

Полиция предполагает, что эти мужчины могли планировать нападение на торговый центр Centro в соседнем городе Оберхаузене в западногерманской земле Северный Рейн-Вестфалия.

Торговый центр Centro является одним из крупнейших в Германии: здесь расположены около 250 магазинов, которые обычно переполнены накануне Рождества. Полицейские говорят, что они увеличили свое присутствие в торговом центре и прилегающем к нему рождественском рынке.

Пока неясно, есть ли какая-то связь этого задержания с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине 19 декабря, в результате которого погибли 12 человек. Полиция продолжает искать тунисца, подозреваемого в связи с этим нападением.