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Новости

В Севастополе ликвидировали госпредприятие «Севастопольгаз»

Здание администрации Севастополя

Здание администрации Севастополя

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Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя постановило ликвидировать государственное унитарное предприятие «Севастопольгаз», сообщает «Крыминформ».

«Предлагается ликвидировать данное госпредприятие. Департаменту городского хозяйства утвердить состав ликвидационной комиссии и план мероприятий», – сказал директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

При этом он отметил, что проект разработан в связи с целесообразностью передачи сетей газоснабжения, находящихся в собственности города, в том числе в хозяйственном ведении ГУП, в аренду по рыночной стоимости.

ГУП «Севастопольгаз» образован в 2014 году решением губернатора аннексированного города, однако так и остался на бумаге.

В Севастополе с 1961 года работает публичное акционерное общество (ПАО) «Севастопольгаз», основной деятельностью которого является транспортировка и поставка природного газа для жилого сектора и предприятий города. ПАО является естественным монополистом на энергетическом рынке Севастополя.

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