Шесть семей военных пенсионеров оказались на грани выселения из гостиницы в Симферополе

В аннексированном Крыму шесть семей военных пенсионеров по договору проживают в гостинице «Звездная», которая находится в собственности ГУП (государственного унитарного предприятии) Крыма «Солнечная Таврика». Из-за повышения тарифов, эти семьи сейчас находятся на грани выселения.

«Мы каждый год с администрацией подписывали договор на проживание. Теперь она нас уведомила: или мы платим по новым тарифам – а это в три с половиной раза дороже, или после нового года освобождаем помещения», – рассказал Крым.Реалии один из жильцов, офицер запаса.

По словам мужчины, ныне его семья из трех человек за проживание в двухкомнатном номере платит 4 тысячи рублей, а с 1 января 2017 года эта плата поднимется до 14 тысяч.

До аннексии гостиница «Звездная» входила в структуру государственного предприятия Министерства обороны Украины «Укрвоенкурорт». Один из этажей гостиницы использовался как малосемейное общежитие – для временного проживания безквартирных военнослужащих и членов их семей, состоящих на квартирном учете Симферопольской КЭЧ (квартирно-эксплуатационной части).

Ранее в «Звездной» проживали около 30 таких семей. По мере строительства за счет военного ведомства жилья в гарнизоне такие семьи переселялись в собственные квартиры, освобождая таким образом места в военной гостинице.

Сообщается, что после так называемой национализации «Звездной» в 2014 году и передачи ее в собственность ГУП «Солнечная Таврика» процесс переселения военных пенсионеров практически остановлен. Причиной является то, что действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено бесплатное или льготное приобретение жилья бывшим военнослужащим, уволенным в запас из Министерства обороны Украины. Не предусмотрены для этой категории граждан также льготы за проживание в данной гостинице.