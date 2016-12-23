Исламисты опубликовали видеозапись сожжения турецких солдат

Группировка «Исламское государство» выложило в сети видеозапись убийства двух человек, одетых в военную форму. На кадрах видно, что этих людей сожгли живьем. Исламисты заявили, что это солдаты турецкой армии, взятые в плен.

19-минутный ролик был снят, по заявлению исламистов, в провинции Алеппо на севере Сирии.

На записи слышно, как боевик, зажигая фитиль, произносит оскорбления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По некоторым сообщениям, сайты ведущих социальных сетей в Турции были заблокированы властью, чтобы перекрыть доступ к видео.

Два года назад весь мир обошел похожий видеоролик, в котором боевики группировки «Исламское государство» заживо сожгли взятого в плен сбитого иорданского летчика.

Пока официальные турецкие представители не комментируют видео. Однако армейское командование подтвердило факт потери связи с двумя военнослужащими.