В Севастополе занялись проверкой спиртосодержащих и косметических средств – СМИ

В Севастополе начались массовые проверки качества спиртосодержащих и косметических средств. Подконтрольный Кремлю Роспотребнадзор будет проверять «Боярышник» после трагедии в Иркутске, сообщает портал Forpost.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что в результате трагедии в Иркутске массовые проверки лосьона «Боярышник» и подобных ему начаты и в Севастополе.

«Проверки начаты, о результатах можно будет говорить позже. Там не только по этой трагедии, там есть отдельное поручение правительства, в рамках которого проводятся проверки спиртосодержащих жидкостей как пищевых, так и непищевых», – рассказала Пеньковская.

По ее словам, проверки продлятся до 15 января.

Подконтрольный Кремлю замглавы министерства промышленности Крыма Константин Равич заявил местным СМИ, что уже готовится законопроект по возможному пресечению продажи этой продукции на территории полуострова.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», в котором содержится метиловый спирт, произошло в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Пострадавшие начали обращаться в больницы с вечера 17 декабря.

Российские власти сообщают о росте до 74 числа жертв отравления косметическим средством «Боярышник» в Иркутске.

21 декабря президент России Владимир Путин поручил правительству ввести строгие ограничения по производству и продаже парфюмерии, лосьонов и бытовых моющих средств, содержащих спирт.