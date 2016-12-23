Наблюдатели сообщают о десятках гражданских жертв турецких авиаударов в Сирии

По меньшей мере 88 гражданских, включая детей, погибли за последние сутки в результате турецких воздушных ударов в северной Сирии, заявила 23 декабря основанная в Великобритании организация «Сирийская обсерватория по правам человека».

По этим данным, авианалет на расположенный неподалеку с турецкой границей город Аль-Баб начался утром 22 декабря и продолжался и на следующий день. Наблюдатели утверждают, что среди погибших есть по крайней мере 21 ребенок.

Город Аль-Баб контролирует группировка «Исламское государство».

Воздушные удары начались после обнародования исламистами видео, демонстрирующего якобы сожжение заживо двух пленных турецких солдат.

Наблюдатели назвали эти воздушные налеты наиболее смертоносными с августа, когда Анкара направила сухопутные войска, чтобы освободить пограничную зону от боевиков группировки «Исламское государство» и обуздать территориальную экспансию сирийских курдов.