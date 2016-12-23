Заместителя главы Керчи заключили под стражу на два месяца

В Керченском городском суде избрали меру пресечения заместителю главы администрации города Олегу Шевченко. Как сообщили РИА Новости Крым в городском суде, по ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

Ранее, 21 декабря, российский Следком в Крыму сообщил о задержании подконтрольного Кремлю заместителя главы Керчи.

По данным следствия, 6 декабря 2016 года «администрация Керчи и подрядная организация заключили договор о выполнении работ по установке дорожных знаков, автоматических средств регулирования дорожного движения и павильонов остановок общественного транспорта на сумму 3,8 млн. рублей».

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов в Фейсбуке факт задержания Олега Шевченко охарактеризовал как «предновогодний подарок».

«Пусть это будет для всех уроком на будущее. Взяточники должны и будут сидеть в тюрьме. Никаких домашних арестов. Благодарю правоохранительные органы за хорошую службу!» – написал Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».