Процесс интеграции Крыма происходит хорошими темпами – Путин

Процесс интеграции Крыма в экономическую и юридическую сферу России происходит хорошими темпами. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Москве.

«Крым представлены, в целом, льготные режимы. Экономически обязанности перехода лежат не только на федеральных властях, но и на местных. Нужно уметь грамотно распорядится деньгами, которые выделяются из российского бюджета», – рассказал Путин.

Он также отметил, что в Крыму отмечается рост промышленности.

«Рост промышленного производства в Крыму составил 6%, а в Севастополе –25%. Все это за счет размещения федеральных кампаний на территории полуострова», – сообщил президент России.

Путин также назвал перспективные на его взгляд отрасли, которые бы смогли поднять экономику Крыма.

«Какие отрасли могли бы быть перспективными? Думаю, это судоремонтная отрасль, судостроение, направления химической промышленности. Ну, и конечно же, туризм», – подвел итог президент России.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит 23 декабря в Москве. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путин традиционно ответит на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».