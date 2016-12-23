Берлинского нападающего застрелила полиция Милана – СМИ

Полиция итальянского Милана застрелила подозреваемого в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине, сообщают западные новостные агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Власти Германии пока не комментировали это сообщение.

19 декабря вечером грузовик, которым, по данным следователей, руководил беженец из Туниса Анис Амри, въехал в толпу, собравшуюся на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, около 50 – ранены.

Сначала полиция задержала по подозрению в совершении преступления беженца из Пакистана, но впоследствии отпустила его за недостаточностью улик. Позже в полиции заявили, что ищут Аниса Амри, чьи документы обнаружили при обыске грузовика.