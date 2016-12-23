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Автору Крым.Реалии вручили премию имени Черновола

Владимир Земляный на вручении премии имени Черновола, 23 декабря 2016 года

Владимир Земляный на вручении премии имени Черновола, 23 декабря 2016 года

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Сегодня, 23 декабря, автор Крым.Реалии, журналист и писатель Владимир Земляный был награжден премией имени Вячеслава Черновола за лучшую публицистическую работу в области журналистики.

Награда была вручена за сборник «Русский разухай, или украинские грабли», в котором автор опровергает мифы российской пропаганды с помощью фактов из истории и культуры Украины. Часть материалов из этой книги были опубликованы в рубрике «Мнения» на сайте Крым.Реалии.

«Эта книга про события, которые сейчас происходят в Украине, в Крыму и на востоке. Это попытка посмотреть на события через призму истории. Взглянуть на современную так называемую «Новороссию» через «Новороссию» Катерины II, или через донецкую Донецко-Криворожскую республику Ленина. Это попытка оценить действия Путина через оценку действий Сталина или Петра I», – рассказывает о книге Земляный.

По словам автора, в основу книги вошли его видеоблоги «Нехай щастить!», что выходили на канале «УТР – «UA|TV» c октября 2014 по август 2015 года.

Всего в 2016 году на премию претендовало 16 творческих работ. Почетными грамотами была награждена журналистка Светлана Орел за книгу «Розтріляна «Просвіта» и книга историка Романа Матузка «Визвольна» світова: крах планів Москви».

Владимир Земляный – выпускник факультета журналистики КГУ имени Тараса Шевченко 1986 года. Работал в газетах «Прапор Юності», «Зоря», «Собор». С 1997 года работал на телевидении, в ноябре 2016 – заместителем директора телекомпании УТР. Сейчас работает в Учебно-производственном центре «Грінченко-інформ». Автор ряда статей на Крым.Реалии.

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