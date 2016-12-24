Подконтрольный Кремлю начальник отделения Роспотребнадзора в Ялте Виталий Задорожний на очередном оперативно-хозяйственном совещании заявил, что количество заболевших ОРВИ в Ялте увеличилось в два раза, по отношению к прошлой недели. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«Заболеваемость ОРВИ в Ялтинском регионе во всех административных единицах ниже эпидемического порога, но выше заболеваемости предыдущей недели на 156 случаев – зарегистрирован рост почти в два раза», – сообщил Задорожний.

Он отметил, что зарегистрировано 28 случаев гриппа типа А – из низ 5 случаев подтверждено лабораторно.

«Заболеваемость гриппом зарегистрирована уже в нескольких школах города Ялты. 11 классов закрыто на карантин», – сказал Задорожний.

Накануне глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заявила, что на полуострове на 15% превышен эпидемический порог по количеству заболевших гриппом.