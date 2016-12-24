Власти США предупредили граждан о возможных терактах в стране и за рубежом на рождественские праздники

Власти США 23 декабря предупредили граждан о возможных террористических актах в стране и за рубежом в течение рождественских праздников. Госдепартамент США предупредил о возможных нападениях в Египте и Иордани, а также на вероятную целеустремленность экстремистов именно на жителей Запада, сообщает Радіо Свобода.



Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило правоохранителей и граждан о бдительности на всей территории Соединенных Штатов, особенно в церквях во время скопления большого количества людей, которое может быть использовано боевиками для нападений. В то же время о конкретной угрозе нападения на ту или иную церковь со стороны боевиков в предупреждении ФБР не идет.



После атаки на рождественскую ярмарку в Берлине, в результате которой погибли 12 человек, власти Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско усилила меры безопасности в местах скопления людей.