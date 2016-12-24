Москалькова и Лутковская договорились о посещении заключенных в Крыму и на материковой Украине – СМИ

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова достигли договоренности об организации посещений ими некоторых категорий осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Крыма и материковойУкраины. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

«Данные визиты обусловлены взаимным желанием уполномоченных по правам человека, руководствуясь гуманитарными соображениями, ознакомиться на месте с условиями содержания заключенных, а также рассмотреть возможные варианты реализации применительно к конкретными случаям имеющегося в международной практике права осужденных на отбывание наказания на территории государства своего гражданства», – отметил Зловедов.

По его словам, сроки визитов еще согласовываются.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».