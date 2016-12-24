США расширили действие «закона Магнитского» на весь мир

Президент США Барак Обама подписал закон о расходах на военные нужды в 2017 году, который, кроме прочего, расширяет действие «закона Магнитского» на весь мир и предполагает введение санкций против всех, кто, по мнению Вашингтона, причастен к коррупции и нарушениям прав человека, сообщает Радио Свобода.

Таким образом президент может ввести санкции против любого иностранца, ответственного за внесудебные убийства, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Ограничительные меры касаются частной собственности и банковских счетов на территории США, а также подразумевают запрет на въезд в страну.

В 2012 году Вашингтон ввел санкционный список, в который попали российские должностные лица, предположительно, причастные к смерти юриста британского инвестиционного фонда Сергея Магнитского в московском СИЗО. Фигурантам «списка Магнитского» запрещен въезд в США. Теперь такие меры могут приниматься к гражданину любой страны.

Аналогичные законодательные инициативы рассматриваются также в других странах, включая представленную в британском парламенте «поправку Магнитского» и канадский законопроект под названием «Глобальный закон Магнитского», а также «закон Магнитского», принятый парламентом Эстонии.