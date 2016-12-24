Члены Русского ПЕН-центра призвали Путина помиловать Сенцова

Более 80 литераторов и ученых Русского ПЕН-центра призвали президента России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в российской колонии по обвинению в терроризме. Об этом сообщает Радио Свобода.

Деятели науки и культуры заявили о необходимости проявить милосердие и человечность. По их словам, 20-летний приговор Сенцову – несправедливость.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.

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