Обама одобрил реорганизацию органов иновещания США

Президент США Барак Обама одобрил закон, который позволит осуществить реорганизацию американских государственных органов иновещания. Соответствующие изменения внесены в законопроект об оборонном бюджете США, который подписал накануне президент, сообщает Радіо Свобода.



Так, контроль над государственными органами иновещания США предлагается сосредоточить в руках нового руководителя с широкими полномочиями. Также законопроект предусматривает реструктуризацию Совета управляющих вещания США (BBG) – органа, отвечающего за работу «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL), «Голоса Америки» (VOA) и других СМИ.

Новым законом предусматривается заменить совет BBG из представителей обеих партий США на назначенный президентом консультативный совет без права принятия решений. Зато полномочия комиссии будут переданы новому исполнительному директору, кандидатуру которого выдвигает Белый дом и утверждает Сенат.



Сторонники законопроекта считают, что эти изменения позволят повысить производительность иновещания США и избавиться комиссии, члены которой собирались нечасто и работали неполный рабочий день. Тогда как критики этой инициативы считают, что комиссия является важным барьером между журналистами BBG и политиками, а ее отмена скажется на независимости журналистской работы. Противники законопроекта также предупреждают, что избранный президент США Дональд Трамп, который отметился противоречивыми взаимоотношениями с прессой, может попробовать установить на должности лояльного к его администрации исполнительного директора иновещания.

Нынешний председатель BBG Джон Ленсинг, который сохраняет свои полномочия, в начале месяца в обращении к сотрудникам заявил, что законодательные изменения не нарушат барьера между политиками и журналистами.



«Этот законопроект никоим образом не затрагивает барьер между федеральным правительством и журналистами пяти наших органов вещания. Этот барьер останется неприкосновенным, а новый исполнительный директор по закону обязан выполнять его функции», – сказал Ленсинг.

В то время как «Голос Америки» является федеральным органом, формально - частью правительства США, «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и родственные ей организации Radio Free Asia («Радио Свободная Азия» и Radio Marti («Радио Марти») являются независимыми корпорациями со своими редакциями, финансируемых Конгрессом США. Помимо того, все они подчиняются BBG. Сейчас в состав этого органа входят госсекретарь США и восемь представителей от Республиканской и Демократической партий (по четыре от каждой).