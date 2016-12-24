В аэропорту Симферополя задерживаются около 16 рейсов

В аэропорту аннексированного Симферополя задерживаются около 16 рейсов. Об этом свидетельствуют данные электронного табло на официальном сайте аэропорта.

По информации РИА Новости Крым, задержка связана с ухудшением погодных условий (туман).

«Многие задержались из Москвы. Сейчас не совершаются посадки из-за погоды, из-за тумана. Проводятся работы в условиях ограниченной видимости, но неизвестно, сколько это продлится. Самолеты летят к нам, но просто посадки ожидают, когда будет улучшена видимость, тогда они сядут», – сообщили в справочной аэропорта.

Накануне на несколько часов останавливалась работа Керченской паромной переправы в связи с туманом.