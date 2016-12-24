В порт Керчи отбуксировали судно, подавшее сигнал о помощи – крымские власти

Спасатели отбуксировали судно, подавшее 23 декабря сигнал о помощи, в керченский порт. Им оказалось судно River Eruli. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

«Судно отбуксировали в торговый порт Керчи на 4-й причал. Сейчас решается вопрос о подключении его к электроэнергии», – сказал Мельгазиев, сообщают Новости Крыма.

По его словам, моряков осмотрели медики, от госпитализации они отказались.

В пятницу 23 декабря турецкий сухогруз, который перевозил из Турции в Одессу порядка 92 тонн табачных изделий, подал сообщение о помощи. Известно, что у судна сломался силовой двигатель, который отвечает за работу генератора, поэтому на сухогрузе отсутствует электричество.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.