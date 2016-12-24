Папа Римский намерен выделить до Рождества почти 6 млн евро помощи Украине

По случаю рождественских праздников Папа Римский Франциск объявил о первом транше финансовой помощи Ватикана в размере почти 6 млн евро для устранения гуманитарного кризиса в Украине. Об этом сообщает «Радио Ватикана» со ссылкой на решение папского совета от 23 декабря.



«Речь идет о почти шести миллионах евро из уже собранных двенадцати, которые будут предназначены для помощи двум миллионам адресатов, несмотря на их религиозную, конфессиональную или этнической принадлежности, находящиеся, в частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях», – говорится в сообщении.



Сообщается, что перечисленные средства будут предназначены для оказания поддержки в сфере обеспечения питания, проживания и медицинской помощи.



24 апреля по инициативе главы Католической церкви была начата акция «Папа для Украины» для сбора средств в помощь людям, пострадавшим от боевых действий в Украине. Деньги собирали по всем католических приходам в Европе и в других частях мира. Только личный вклад папы в эту акцию составила 5 млн евро.