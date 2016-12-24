В Керчи столкнулись два автомобиля и микроавтобус – СМИ

В Керчи 24 декабря около 12:00 на улице Ворошилова произошла авария. Столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и два автомобиля – «Шкода» и «Дэо», сообщает портал Kerch.fm.

По словам очевидцев, микроавтобус двигался со стороны Цементной слободки и не пропустил автомобиль «Шкода». От удара микроавтобус откинуло на другой автомобиль.

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают о росте количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.

Сами крымчане также отмечают рост количества автомобилей на дорогах и участившиеся нарушения правил дорожного движения как в черте населенных пунктов, так и на междугородних трассах.