За прошедшие сутки погибших среди украинских военных на Донбассе нет – Лысенко

За прошедшие сутки вследствие боевых действий на Донбассе никто из украинских военных не погиб, пятеро пострадали. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на советника Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко.

По его словам, четверо из раненных военнослужащих контужены.

Андрей Лысенко также подтвердил, что пророссийские боевики с начала суток уже нарушили договоренность о прекращении огня на Донбассе с 24 декабря и осуществили четыре обстрела на луганском и мариупольском направлениях.

В группировке «ДНР» заявили, что ВСУ около 140 раз нарушили режим прекращения огня после полуночи 24 декабря. Луганские боевики на своих сайтах сообщили, что украинская сторона около 11:00 часов утра в субботу, 24 декабря, обстреляла из миномета село Калиново.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы 21 декабря в 00:00 часов 24 декабря на Донбассе должен был действовать очередной режим прекращения огня с целью сдерживания сторон конфликта от обстрелов на период новогодне-рождественских праздников.

В последний раз режим прекращения огня на Донбассе объявлялся с 15 сентября. Но, как и в предыдущие разы, этот режим нарушался и стороны конфликта обвиняли в этом друг друга.

В прошлом году накануне зимних праздников стороны конфликта также объявляли о прекращении огня. Но это произошло лишь на несколько недель, а потом обстрелы снова возобновились.