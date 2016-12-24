Крымский.Пармезан: Как правильно не пить «Боярышник», где записаться на кастинг Снегурочек и сколько заплатят детям за добычу нефти в «Артеке»

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 24 декабря Александр Янковский и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму.

Почему в России произошло крупнейшее отравление алкогольными настойками, как Дед Мороз будет выбирать себе Снегурочку и какие инновации планируют крымские власти в детском лагере «Артек»? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.