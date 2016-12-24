Musafir vaqtı: Сказки крымских татар

В декабре в Киеве, в рамках Рождественского Арсенала, состоялась презентация уникального сборника «Сказки крымских татар», в котором собраны самые известные и любимые детские истории, распространенные в Крыму.

Новой книгой в серии стал сборник сказок крымских татар на украинском языке. В гостях программы «Musafir vaqtı» переводчики сказок – Афизе и Сание Эмирамзаевы. Книга была создана для того, чтобы через сказки передать обычаи, традиции, быт крымскотатарского народа.

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 18:40 – 18:50 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.