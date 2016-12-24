Севастопольские чиновники обещают до конца года достроить ФАПы в трех селах

Три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПов) будут достроены в окрестностях Севастополя до конца года. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города.

По информации пресс-службы, 24 декабря вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов ознакомился с процессом строительства ФАПов в селах Дальнее и Вишневое.

«В селе Дальнее изначально была выделена под строительство площадка, удаленная от населенного пункта более, чем на 850 метров. Глава города Дмитрий Овсянников поручил проработать варианты размещения ФАПа в селе, чтобы жителям Дальнего смогли оказывать первичную медицинскую помощь в непосредственной близости от места проживания. Подходящий земельный участок найден, фельдшерско-акушерский пункт возводится в жилом квартале», – отметил он.

В селе Дальнее объект будет сдан к 26 декабря, пообещал Юрий Кривов.

Еще два ФАПа – в селах Вишневое и Хмельницкое, по информации пресс-службы, уже готовы и укомплектованы всем необходимым оборудованием.

«Все ФАПы начнут работу в начале весны 2017 года после подключения коммуникаций и выполнения работ по благоустройству территории», – говорится в сообщении.

В следующем году под Севастополе обещают открыть еще два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта – в селах Тыловое и Золотая Балка.