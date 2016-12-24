Власти Евпатории обещают новоселье к Новому году четырем детям-сиротам

Четверо евпаторийцев из категории детей-сирот стали обладателями однокомнатных квартир. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.

По ее данным, городские власти уже заключили с сиротами договоры найма специализированного жилищного фонда.

«Четыре однокомнатные квартиры в новостройке были приобретены городом, благодаря финансированию из республиканского и местного бюджетов. Счастливыми обладателями жилья стали Екатерина Голенкова, Виктор Побаранчук, Руслан Пецык и Ирина Каркач. Заселиться в новые квартиры евпаторийцы смогут до Нового года», – говорится в сообщении.

Как утверждают в пресс-службе, в каждой квартире уже произведена отделка, установлены отопительные приборы, сантехника и счетчики.

Договоры между евпаторийскими властями и детьми-сиротами заключены на пять лет. В течение этого периода чиновники будут контролировать использования этого жилья по назначению. И только после этого их обладатели получат возможность приватизировать жилье.

По информации пресс-службы, ранее в городе были приобретены пять квартир для детей-сирот.