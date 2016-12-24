От взрыва в Алеппо погибли два человека, 33 ранены – госСМИ Сирии

Сирийские государственные СМИ заявляют, что в результате взрыва на востоке Алеппо 24 декабря погибли два человека. Еще 33 были ранены после того, что местные жители начали возвращаться в свои дома в связи со взятием города под контроль правительственных сил в начале этой недели, сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что взрыв спровоцировали опасные вещества, которые оставили после себя ополченцы, покидая город в соответствии с соглашением о прекращении огня.

По данным государственного телевидения, взрыв произошел внутри школы и в прилегающем к ней здании.

Информационное агентство DPA со ссылкой на неназванный военный источник сообщает, что погибли двое военнослужащих правительственных сил.

Тем временем базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека» сообщила о гибели шестерых гражданских людей во время авиаударов по удерживаемому ополченцами городу Эль-Атариб на западе от Алеппо 24 декабря. По данным группы мониторинга, как минимум двое из погибших – дети.