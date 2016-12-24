В Севастополе намерены продлить срок переоформления земельных участков и имущества

Департаментом по имущественным и земельным отношениям подконтрольного России правительства Севастополя инициированы изменения в действующее в городе законодательство относительно сроков оформления права собственности граждан на земельные паи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Вносятся изменения, связанные с продлением до 1 января 2019 года сроков оформления права собственности граждан на земельные паи, возникшие до 18 марта 2014 года, сроков переоформления заключенных до 18 марта 2014 года договоров аренды, договоров об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», – говорится в сообщении.

Также проект закона продлевает срок подачи заявлений о завершении процедуры оформления прав на земельные участки, которая была начата до 18 марта 2014 года, для физических и юридических лиц – до 1 января 2019 года.

Кроме того, подконтрольные России власти Севастополя утверждают, что остаются действительными в городе договоры аренды государственного и иного недвижимого имущества за исключением земельных участков, которые были заключены до 18 марта 2014 года и срок действия которых не истек.