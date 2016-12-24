В России ответили США по поводу расширения санкционного списка

В Министерстве иностранных дел России 24 декабря в ответ на новые санкции США из-за конфликта в Сирии заявили, что Вашингтон «полностью потерял связь с реальностью».

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что желание США изменить режим в Сирии «настолько сильное, что они готовы помочь любой деструктивной силе», сообщает Радіо Свобода.

«Расширение американских санкций против России… во время, когда кровавые теракты в Анкаре и Берлине должны объединить рассудительных людей для борьбы с террористической угрозой, показывает, что Вашингтон полностью утратил связь с реальностью», – утверждают в российском МИДе.

США 23 декабря включили девятерых членов правления московского банка «Темпбанк» в список иностранных граждан, которые якобы предоставляют финансовые услуги правительству президента Сирии Башара Асада. Сам «Темпбанк» был включен в санкционный список ранее.

Шестеро сирийских министров и авиакомпания Cham Wings также были внесены в санкционный список.