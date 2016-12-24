В Крыму почти 9 тысяч выпускников сдали итоговое сочинение перед госаттестацией – крымский Минобраз

В Крыму 8,8 тысячи учащихся выпускных классов успешно сдали «Итоговое сочинение (изложение)», которое является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежи подконтрольного России правительства Крыма.



По информации пресс-службы, для участия в сдаче сочинения (изложения) в Крыму были зарегистрированы 9,4 тысячи учащихся. Из них явились на сдачу 9,3 тысячи, в том числе 77 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«В написании итогового сочинения приняли участие представители 469 образовательных организаций полуострова. 9,2 тысячи выпускников писали итоговое сочинение и 42 выпускника – итоговое изложение. Итоговое сочинение (изложение) в устной форме выбрали два человека», – говорится в сообщении.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Самым популярным направлением среди крымских учеников, по информации пресс-службы, стало «Разум и чувство». На втором месте по популярности – направление «Честь и бесчестие», на третьем – «Дружба и вражда».

В итоге успешно сдали «Итоговое сочинение (изложение)» 8,8 тысячи выпускников. 463 участника получили «не зачеты». Они смогут повторно принять участие в сочинении (изложении) 1 февраля и 3 мая 2017 года, отмечают в Минобразования.

В пресс-службе напомнили, что успешное написание «Итогового сочинения» является для обучающихся 11 классов в Крыму допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования, согласно российской системе образования.



Для тех, кто обучаются с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с инвалидностью вместо сочинения предусмотрена возможность написания итогового изложения.